Anne ziet op tv de overvallers met gestolen miljoenen langs zijn huis lopen

OUDENBOSCH - Er vielen dinsdagavond een aantal stukjes van de puzzel op hun plaats. Anne Reijenga woont pal naast de overvallen Rabobank in Oudenbosch. Hij volgt alle ontwikkelingen over de overval op de voet. En zit dus Anne met koffie en een stukje chocolade op tijd klaar om het programma Opsporing Verzocht te kijken. Daarin zijn bewakingsbeelden van de overval te zien.

Anne woont dus zo'n 10 meter van de kluis waaruit miljoenen zijn weggehaald. Maar hij is daarnaast ook nog eens een soort van buurtdetective. Als er bijvoorbeeld een vreemde auto in de buurt stopt, schrijft hij het kenteken op. Niks ontgaat hem, behalve dan misschien een van de grootste bankovervallen in de geschiedenis. “Ik was gewoon thuis en ik heb helemaal niks gezien”, vertelt hij een beetje gefrustreerd. “Ik hoop dat ik vanavond wat meer duidelijkheid krijg over er is gebeurd.”



Bizar samenspel

En dat krijgt hij gedeeltelijk. Hij ziet op de bewakingsbeelden de overvallers met de buit naar buiten komen. "Kijk dat is onze achtergang. Ik had toch verwacht dat ze de andere kant waren opgelopen, door het gangetje. Dat was logischer geweest," zegt hij.



De politie vermoedt een bizar samenspel tussen bankrovers en beveiligers. Zo komen twee beveiligers vrijdagavond 2 maart opdagen als het alarm van de Rabobank voor de eerste keer afgaat, terwijl er normaal maar één beveiliger afkomt op een melding. “Dit is raar”, roept Anne uit als hij de twee beveiligers ziet. Hij kent de procedures van de bank. “Ik heb nog nooit twee beveiligers gezien. Altijd maar één!”



Ander daglicht

Nu hij dit weet plaats hij een eerder incident ook in een ander daglicht. “Ik zag een tijdje voor de overval twee mannen van het beveiligingsbedrijf die aan het kijken waren naar de bewakingssystemen, dus naar het afsluiten naar de bank. En dat was op een tijdstip dat niet normaal was.“



De overval houdt Anne bezig. Hij heeft al heel wat scenario’s in zijn hoofd de revue laten passeren “Het is bijna een soort obsessie”, vertelt hij lachend. “Ik hoop toch wel dat het opgelost wordt. Dan kunnen we er misschien nog eens een script van schrijven en een mooie film van maken”, zegt hij gekscherend.