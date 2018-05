A67 dicht richting Eindhoven na ernstig ongeval met twee vrachtwagens, veel vertraging

SOMEREN - Op de A67 bij Someren is woensdagochtend een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens ter hoogte van Lierop, tussen afrit Liessel en Geldrop. De snelweg richting Eindhoven is afgesloten. De vele vertraging houdt mogelijk nog twee uur aan, meldt Rijkswaterstaat.

Er is een traumahelikopter onderweg naar de plek van het ongeval. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.

Omrijden via A73 en A2

Rijkswaterstaat raadt aan om te rijden over de A73 en de A2 via Maasbracht. Dinsdag was het ook al raak op de snelweg: toen zorgde een gekantelde vrachtwagen de gehele dag voor veel problemen.