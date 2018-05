Mitchell van der Gaag tekent voor twee jaar als hoofdtrainer bij NAC Breda

BREDA - Mitchell van der Gaag is de nieuwe hoofdcoach van NAC. Hij volgt in Breda Stijn Vreven op, wiens contract niet wordt verlengd. Van der Gaag tekent bij NAC een verbintenis tot medio 2020 met een wederzijdse optie voor nog een extra jaar.

Met de komst van Mitchell van der Gaag heeft technisch directeur Hans Smulders zijn droomkandidaat binnen. Anderhalve week geleden meldde Omroep Brabant al dat hij de absolute eerste keus was van de Bredase voetbalclub. Alleen een mogelijk buitenlands avontuur stond zijn komst in de weg, maar die optie verviel uiteindelijk voor Van der Gaag.

‘NAC leeft gigantisch’

“Met deze overgang naar NAC heb ik de nieuwe uitdaging gevonden die ik zocht”, zegt Van der Gaag over zijn keuze voor NAC. “De volle tribunes, de sfeer in het stadion, die echte betrokkenheid van mensen bij een club, dat vind je in Nederland niet zo snel. Deze club leeft gigantisch en staat er goed op in de rest van Nederland.”

Ontwikkelen van spelers

“Daarnaast heeft NAC in alle gesprekken een professionele indruk gemaakt”, vervolgt de oefenmeester. “De club heeft de afgelopen jaren stapsgewijs een uitstekend topsportklimaat ontwikkelt door te werken met verschillende specialisten die veel oog hebben voor de ontwikkeling van spelers. Bovendien zijn alle faciliteiten die nodig zijn om te presteren aanwezig op het trainingscomplex. Ik ben dus trots dat ik voor deze club mag werken en kijk er naar uit om mijn bijdrage te leveren aan het stap voor stap vooruit helpen van NAC.”

Carrière Van der Gaag

Mitchell van der Gaag was afgelopen seizoen trainer van Excelsior in Rotterdam, maar wilde daar zijn contract niet verlengen. De oud-profvoetballer begon zijn carrière als trainer in Portugal en werkte in Nederland daarna bij FC Eindhoven. In Eindhoven was op dat moment Hans Smulders als manager actief.

Als speler kwam Mitchell van der Gaag onder meer uit voor PSV, het Schotse Motherwell en Maritimo Funchal uit Portugal. Opmerkelijk is dat de zoon van Van der Gaag, Jordan, bij NAC onder contract staat.