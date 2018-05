Dode bij ongeluk op A67, snelweg blijft nog uren dicht

LIEROP - Op de A67 bij Someren is woensdagochtend een dode gevallen. Een kleine truck is tussen afrit Liessel en Geldrop achterop een vrachtwagen gereden. De bestuurder heeft de kopstaartbotsing niet overleefd. De snelweg richting Eindhoven is tot zeker elf uur afgesloten.

Er is een traumahelikopter op de rijbaan geland. Er zijn meerdere hulpdiensten aanwezig om assistentie te verlenen.

Lange files

De weg wordt afgesloten voor onderzoek en de berging van de voertuigen, meldt Rijkswaterstaat. In beide rijrichtingen op de A67 staat een lange en oplopende file. Het ingesloten verkeer tussen afrit Asten en Someren wordt momenteel weggeleid.

Rijkswaterstaat raadt aan om te rijden over de A73 en de A2 via Maasbracht. Dinsdag was het ook al raak op de snelweg: toen zorgde een gekantelde vrachtwagen de gehele dag voor veel problemen.