Bouwbedrijf Heijmans begint het jaar goed, kwartaalomzet hoger dan in 2017

ROSMALEN - Bouwbedrijf Heijmans heeft, naar eigen zeggen, een goede start van het jaar 2018 gehad. De afgelopen jaren kampte het bedrijf met tegenvallers bij projecten, maar inmiddels lijkt het een stuk beter te gaan.

Topman Ton Hillen verklaart dat in een handelsbericht. "De aanpassingen die we in het afgelopen jaar hebben doorgevoerd, werpen hun vruchten af."

De omzet van het bedrijf lag in het eerste kwartaal hoger dan vorig jaar in dezelfde periode. Heijmans profiteert onder meer van de toegenomen vraag naar nieuwbouwwoningen. Ook werkt het bedrijf uit Rosmalen mee aan de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van het Europese Geneesmiddelenbureau in Amsterdam (EMA).

Extra aandacht

Hillen zegt dat het belangrijk is om extra aandacht te houden bij het in de wacht slepen van nieuwe opdrachten om structureel winst te kunnen blijven maken. Heijmans heeft al 12 miljoen euro aan leningen vervroegd afgelost en hoopt eind 2019 121 miljoen euro afgelost te hebben. Daarnaast heeft het bouwbedrijf nieuwe financieringsafspraken gemaakt met zijn banken tot 2022.