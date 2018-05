Dit Duitse gevaarte uit de Tweede Wereldoorlog trekt door Europa naar Overloon

De Königstiger in het museum in Frankrijk

OVERLOON - Een grote Duitse tank zet een aardig deel van Europa op stelten. Nee, het is niet opnieuw oorlog, deze Königstiger staat op transport naar Overloon voor het evenement Militracks.

Zeventigduizend kilo zwaar en ruim tien meter lang, de Königstiger was de zwaarste, door Duitse troepen ingezette tank, in de tweede wereldoorlog. “De Duitsers waren technisch gezien heel ver in de oorlog, maar dat kreeg wat extreme vormen”, vertelt Erik van den Dungen, directeur van het Oorlogsmuseum Overloon. Hij wacht vol spanning op deze bijzondere tank. “Dit is de enige ter wereld die nog rijdend voorhanden is.”

Te groot

De Königstiger was een beest op het slagveld. Het kanon kon tien kilometer ver schieten en van zo’n anderhalve kilometer was het pantser van geallieerde tanks geen hindernis. Toch speelde de omvang van de tank parten. “De tank was eigenlijk te groot en te zwaar. Ze waren door hun omvang ineffectief," vertelt Van den Dungen.

En die omvang zorgt nu opnieuw voor problemen. Met de auto rijd je in een dag de achthonderd kilometer van het Franse Saumur, waar de tank nu in een museum staat, naar Overloon. Met de tank is dat een ander verhaal. De Königstiger gaat op een grote dieplader, dat transport mag alleen ‘s nachts en begeleid door verkeersregelaars over binnendoor weggetjes rijden.

Spannende rit

Het gevaarte moet dit weekend in Overloon zijn, militracks wordt 19 en 20 mei gehouden. “We hebben een nacht verloren voor het transport en dat moeten we gaan goedmaken. Dus we hebben een spannende rit voor de boeg”

Het klinkt als een heel gedoe om één tank voor een weekendje in Overloon te krijgen. Toch is het volgens Den Dungen de moeite waard.“Je probeert iets extra’s te bieden. Ik denk ook maar altijd, als je Beyonce naar Nederland haalt, dan doe je dat ook niet voor drie maanden. Die haal je ook maar voor één of twee concerten.”