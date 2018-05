Ernstig ongeval in Zevenbergschen Hoek: bestuurder rijdt met auto tegen boom

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Op de Eerste Weg in Zevenbergschen Hoek is woensdagochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Een auto botste in volle vaart tegen een boom. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

Een traumahelikopter landde vlakbij de plek van het ongeluk, zodat een trauma-arts hulp kon verlenen. De gewonde is uiteindelijk met de ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

De weg werd in beide richtingen afgesloten.