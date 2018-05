Drie mannen opgepakt in onderzoek naar dood van Marcin Naus

DEN BOSCH - De politie heeft drie Poolse mannen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van hun landgenoot Marcin Naus (32). Het levenloze lichaam van Naus werd in maart in de Ertveldplas in Den Bosch gevonden. Hij is waarschijnlijk door geweld om het leven gebracht.

Het gaat om twee 42-jarige mannen en een 48-jarige man, allemaal afkomstig uit Polen en zonder vast woon- of verblijfadres in Nederland. De mannen kwamen in beeld in het grote onderzoek door de recherche.

Verdachten sliepen in een tent

De mannen bleken in een tent nabij de Nelson Mandelabrug te verblijven. Hier werd dinsdag in alle vroegte één van hen gearresteerd en de twee anderen werden in de Bossche binnenstad getraceerd. In en om de tent van het drietal deed de politie sporenonderzoek.

De drie verdachten zitten vast in volledige beperking. Dat betekent dat zij met niemand anders dan met hun advocaat mogen spreken.

De dood van Naus

Het lichaam van Naus werd op 26 maart gevonden. Omdat hij al een tijdje in het water lag, duurde identificatie lang. Later bleek dus ook pas dat Naus waarschijnlijk door geweld om het leven is gebracht.