Waarzegger weet waar buit kluisjesroof verstopt ligt, politie krijgt twintig tips binnen

OUDENBOSCH - Een waarzegger denkt precies te weten hoe de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch is gebeurd en waar de daders de buit hebben verstopt. Het is één van de twintig tips die de politie dinsdagavond heeft binnengekregen na een uitzending van Opsporing Verzocht. "De gouden tip zit er nog niet bij", aldus de politie.

Volgens Willem van Hooijdonk van de politie laat de tipgever 'met spirituele gaven' weten dat zijn voorspellingen 'soms uitkomen en soms niet'. "We gaan hier zeker mee aan de slag", aldus de woordvoerder.

Bewakingsbeelden

De tips kwamen binnen na de uitzending waarin een reconstructie en bewakingsbeelden van de daders werden getoond. Twaalf tips werden doorgebeld naar de studio van Opsporing Verzocht. De overige acht aanwijzingen kwamen via de website van de politie binnen.

De tips die de politie heeft gekregen komen vooral van mensen die 'meedenken' over hoe de kluisjesroof vermoedelijk is gegaan. "Kijkers dragen scenario's aan over de samenwerking tussen de bankrovers en de twee beveiligers die op dit moment vastzitten", legt Van Hooijdonk uit.

De recherche zoekt twee nieuwe aanwijzingen verder uit. "Daarbij moeten we denken aan getuigen die bijvoorbeeld een verdachte auto hebben zien staan."

Opsporing Verzocht

De politie roept mensen op die iets hebben opgemerkt in het eerste weekend van maart, dit vooral door te blijven geven. Woensdagmiddag om 12:00 uur wordt Opsporing Verzocht herhaald op NPO 2.

