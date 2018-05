Voetgangers zwaargewond na aanrijding met tractor in Boekel

BOEKEL - Een man en een vrouw zijn woensdagochtend rond elf uur aangereden door een tractor op de Mutshoek in Boekel. De voetgangers zijn zwaargewond met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De tractor reed met een gierton met sproeiers die niet waren ingeklapt.

De tractor probeerde uit te wijken toen hij de voetgangers zag, maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. Hij raakte daarbij twee bomen. Er werden twee ambulances opgeroepen. De precieze aard van de verwondingen van het tweetal zijn nog onduidelijk.



De politie, die met zes wagens ter plaatse is, is een onderzoek gestart. De weg is afgesloten.