Mitchell van der Gaag moet van NAC middenmoter maken: 'Hij zal jonge spelers beter moeten maken'

BREDA - NAC maakte woensdag bekend dat Mitchell van der Gaag de opvolger wordt van Stijn Vreven. Dat mag geen verrassing meer heten gezien de hardnekkige geruchten van de laatste dagen en het verleden tussen technisch directeur Hans Smulders en Van der Gaag bij Excelsior.

"Het was al wat langer bekend dat Van der Gaag de droomkandidaat was", zegt NAC-watcher Ronald Sträter. "Er was alleen één probleem: Van der Gaag wilde graag naar het buitenland." Volgens verschillende media was Sydney FC in de markt voor de 43-jarige trainer, maar uiteindelijk ging dat niet door. "Het is bekend dat hij ambities heeft om naar het buitenland te gaan", zegt oud-NAC-spits Ton Cornelissen. "Nu kan hij toch dicht in de buurt van de City Group komen en kan het zomaar zijn dat hij via NAC terecht komt bij een buitenlandse club."







Goede keuze

NAC lijkt een goede keuze te maken met Van der Gaag. De trainer was de voorbije twee jaar de eindverantwoordelijke bij Excelsior, waar hij zich twee keer wist te handhaven en keurig in de middenmoot eindigde. "Hij heeft bij Excelsior goed gepresteerd met beperkte middelen", zegt Peter Remie. De oud-speler van NAC is blij met de komst van Van der Gaag. "Hij heeft wel laten zien dat hij zijn elftal attractief voetbal kan laten spelen. Maar het ligt er ook aan wat voor selectie hij krijgt bij NAC. Maar Van der Gaag heeft een uitstekende CV en heeft aangetoond dat hij spelers en een elftal beter kan maken.”

Stijn Vreven was de voorganger van Van der Gaag bij NAC. De twee verschillen qua persoonlijkheid enorm van elkaar, al hoeft dat geen probleem te zijn. Cornelissen heeft respect voor de prestaties van Vreven bij NAC. "Als je met NAC promoveert en je in het seizoen daarop weet te handhaven, dan heb je het als trainer goed gedaan. NAC moet nu de volgende stap zetten en dat zou moeten kunnen met Van der Gaag." Volgens Remie moet de nieuwe trainer wel rekening houden met de druk die bij NAC hoger zal zijn dan bij Excelsior. "Het wordt voor hem zaak om de eerste drie à vier maanden goed te presteren. Vreven lag heel goed bij de achterban, en dan moet je als nieuwe trainer in je eerste maanden imponeren om het publiek voor je te winnen,"

Doorgroeien

NAC wil als club doorgroeien richting de middenmoot. "Bij NAC zal Van der Gaag als een Engelse manager waarschijnlijk te werk gaan", zegt Sträter. "Het zal zijn taak worden om van NAC een stabiele middenmoter te maken en om jonge spelers beter te maken, zodat de club daaraan geld kan gaan verdienen." Cornelissen vindt het een goede keuze van Van der Gaag om bij NAC aan de slag te gaan. "Hij heeft genoeg ervaring als voetballer en trainer. Dit is gewoon een hele mooie uitdaging voor hem. vanuit NAC kan hij wellicht de stap maken naar het buitenland."