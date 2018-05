Vrouw valt van vier hoog van flat in Tilburg

TILBURG - Een vrouw is woensdagochtend van een flat aan de Predikherenlaan in Tilburg gevallen. Ze viel van de vierde verdieping naar beneden. Ze is zwaargewond geraakt.

Dit gebeurde aan de kant van de Rueckertbaan. Twee ambulances en drie politieauto's spoedden zich ter plaatse om hulp te verlenen. De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De plaats waar ze is gevallen is afgezet.

De politie onderzoekt of de vrouw zelf gesprongen is, gevallen is of dat zij is geduwd. “We bekijken nu alle scenario’s”, aldus een woordvoerder van de politie.