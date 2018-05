Ernie Brandts nieuwe assistent-trainer FC Eindhoven

EINDHOVEN - FC Eindhoven heeft in de persoon van Ernie Brandts een nieuwe assistent-trainer gevonden. De voormalig speler van onder meer PSV en oud-trainer van onder andere NAC Breda tekent voor één seizoen bij de nummer twaalf van het afgelopen seizoen in de Jupiler League.

"Ik heb met Tscheu La Ling verschillende gesprekken gehad en het contract is gisteren ondertekend", laat Brandts tijdens het Walking Football-evenement in het Phillips Stadion in een eerste reactie weten. "Ik wil weer met mijn voeten in het gras staan en elke dag bezig zijn met voetbal, dus dit is een mooie uitdaging."

Tekst gaat verder onder de tweet,

Brandts wordt de assistent van David Nascimento. De Portugees is sinds begin dit jaar de eindverantwoordelijke van FC Eindhoven. Hij krijgt nu dus hulp van een voormalig Oranje-international. Brandts speelde in zijn loopbaan 28 interlands voor het Nederlands elftal, daarin was de verdediger goed voor vijf doelpunten. Brandts was in zijn trainerscarrière eindverantwoordelijke bij onder meer FC Volendam, NAC Breda en APR FC uit Rwanda. Als assistent werkte bij PSV en NEC.