Zo won Michael van Gerwen vorig jaar op spectaculaire wijze zijn derde Premier League Darts

LONDEN - Michael van Gerwen keert donderdag terug in de O2 Arena in Londen, daar waar hij al drie Premier League-titels wist te winnen. Zijn derde en laatste Premier League pakte Van Gerwen na een zinderende finale.

Derde Premier League-titel ‘MvG’: 18 mei 2017

Halve finale: Michael van Gerwen – Gary Anderson (10-7)

Finale: Michael van Gerwen – Peter Wright (11-10)

Verloop

Voor Van Gerwen werd het vorig jaar een ‘Schots-avondje’. Hij mocht in de halve finale eerst aantreden tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson, om vervolgens in de finale te stuiten op Peter Wright.

De halve finale tussen Van Gerwen en Anderson ging vorig jaar gelijk op. Tot aan de vijftiende leg van de partij stond het 7-7. Maar vanaf dat moment pakte Van Gerwen door. Anderson miste een dubbel en daarmee pakte hij geen break. ‘Mighty Mike’ wist die leg wél naar zich toe te trekken van daaruit stoomde hij door naar een 10-7 overwinning.

Dan de finale. Deze wedstrijd is de geschiedenisboeken in gegaan als één van de meest zinderende dartsfinales ooit op televisie. Peter Wright begon goed aan de wedstrijd en pakte de eerste twee legs, mede doordat Van Gerwen drie darts mistte op dubbel achttien. De derde leg was een hele matige van 'Mighty Mike'. 'Snakebite' kon daarom eenvoudig de derde leg op zijn naam schrijven.

Van Gerwen leek zich even boos te maken en begon de vierde leg met 180. Hij bracht de stand terug tot 3-1. In het begin van de partij had Van Gerwen moeite met het vinden van de dubbels, en dat zorgde ervoor dat Wright steeds de kansen kreeg. Uiteindelijk gingen de beide heren de pauze in met een 7-3 tussenstand in het voordeel van Wright. De Schot had nog maar vier legs nodig om zijn eerste Premier League-titel te pakken.

Na de pauze leek Van Gerwen sterk terug te komen. De darter uit Vlijmen kwam op 7-5, maar door opnieuw een gemiste dubbel was het Wright die op 8-5 kwam. Ondanks opnieuw een mentale klap bleef Van Gerwen rustig en kwam hij op ongelooflijke wijze helemaal terug in de wedstrijd (8-8).

Na de comeback van ‘Mighty Mike’ pakte Wright opnieuw de voorsprong maar ook nu knokte Van Gerwen zich terug tot 9-9. Toch was het uiteindelijk de Schot die dé kans kreeg om de partij in zijn voordeel te beslissen. maar hij miste zes dubbels om de titel op zijn naam te schrijven. Van Gerwen kroop door het oog van de naald en kwam terug tot 10-10. Het geloof bij Wright was weg. Van Gerwen bekroonde zijn miraculeuze comeback met zijn derde Premier League-titel op rij.

Bekijk hieronder de zinderende finale van 2017 nog eens terug (Vanaf 43.05 min. de laatste twee legs). Tekst gaat verder onder de video.

Betekenis

Van Gerwen toonde opnieuw aan de beste van de wereld te zijn.

Omroep Brabant houdt donderdagavond de halve finale en de mogelijke finale van Michael van Gerwen LIVE bij.