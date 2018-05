Een jongen van 13 beroofde een vrouw, maar het kan nog jonger [OVERZICHT]

EINDHOVEN - Een 13-jarige jongen is dinsdag aangehouden voor de beroving van een 86-jarige vrouw in Geldrop. Zo’n jonge overvaller komt niet vaak voor. Wij maakten een overzicht van de opvallendste overvallen door minderjarigen in Brabant.

Twee jongens van 14 en 17 jaar pleegden in 2016 overvallen op buschauffeurs en een tankstation in Tilburg Noord. Zij kregen respectievelijk acht en zes maanden jeugddetentie.

In 2013 viel een straatrover tussen de 17 en 20 jaar een 19-jarige man aan in Tilburg. Hij beet hem in zijn hand, bedreigde hem met een mes en nam zijn telefoon af. De man moest naar het ziekenhuis om behandeld te worden aan de wond.

XTC-pillen

Een 15-jarige jongen pleegde een gewapende overval op een kapsalon in Den Bosch. Hij ging ervandoor met 270 euro, wat hij nodig had om xtc-pillen te betalen. Hij heeft een jaar jeugddetentie gekregen.

Een 16-jarige jongen pleegde in 2004 maar liefst zeven gewapende overvallen in de binnenstad van Roosendaal. Daarnaast probeerde hij een auto te stelen en stal hij telefoonkaarten bij een tankstation. Hij kreeg hier een jaar jeugddetentie voor en moest een schadevergoeding van 1200 euro betalen.

Extreem jong

Maar een extreem jonge overvaller spant toch wel de kroon. In 2003 werd in Etten-Leur een 12-jarige jongen aangehouden. Hij had twee kinderen van vijf en acht jaar oud buiten een winkel opgewacht, geschopt en van hun wisselgeld beroofd.