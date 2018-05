Mishandeling en beroving vlakbij tankstation, man ziekenhuis in geslagen

GELDROP - In Geldrop is een man mishandeld. Hij is met onder andere een gebroken rib en een hoofdwond in het ziekenhuis opgenomen. De belagers namen zijn portemonnee en telefoon mee. De politie heeft het 58-jarige Engelse slachtoffer nog niet uitgebreid kunnen spreken, maar het lijkt er op dat hij zijn belager kende.

Het gebeurde vlakbij het tankstation en de scooterzaak op de kruising van de Beneden Beekloop en de Eindhovenseweg. Mogelijk had hij een afspraak met zijn belager.

Engels sprekende mannen

Een getuige zag kort voor het incident twee Engels sprekende mannen, waarvan er een waarschijnlijk het slachtoffer was. De andere was een man van ongeveer 30 jaar en hij droeg een donkerkleurige, korte jas. Verder droeg hij een spijkerbroek en een donkerkleurige pet.

De politie zoekt getuigen.