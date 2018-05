Topscorer Mart Lieder volgt zijn handballende vriendin Tess Wester naar Denemarken

EINDHOVEN - Jupiler League-topscorer Mart Lieder verlaat FC Eindhoven voor een Deens avontuur. De 28-jarige spits gaat voor twee jaar voetballen bij Sønderjyske, de nummer acht van de Deense eredivisie. “Ik ben gehaald als eerste spits.”

Lieder gaat zijn vriendin Tess Wester achterna. De bekende handbalkeepster gaat net als Lieder in Denemarken aan de slag. “Het is voor mij een stap hogerop”, zegt Lieder. “De club had een goed verhaal, de afstand met mijn vriendin wordt kleiner, en ik ben door de club gehaald als eerste spits.”

Tekst gaat verder onder de Instagrampost.

Totaalplaatje

Dat alles maakte het tot een totaalplaatje voor de spits. “Voor mij was het gewoon belangrijk dat ik veel zou gaan spelen zodat ik de lijn van dit jaar kan doortrekken.” Lieder werd dit seizoen topscorer in de Jupiler League met 30 doelpunten. In totaal speelde Lieder twee seizoen voor FC Eindhoven. Daar was hij in 73 wedstrijden goed voor 48 doelpunten.

Tekst gaat verder onder de Instagrampost.

Eredivisie

De eredivisie was uiteindelijk geen optie voor Lieder, terwijl er wel degelijk interesse was. “Namen van clubs ga ik niet noemen. Maar nu ga ik ook op een hoger niveau spelen. De Deense competitie kun je denk ik wel vergelijken met de eredivisie.”

Bij Sønderjyske komt Lieder landgenoot Kees Luijckx tegen. “Ik heb hem nog niet gesproken, maar dat zal spoedig gebeuren.” Ook oud-eredivisiespelers Simon Poulsen (ex-AZ en PSV) en Niki Zimling (NEC en Ajax) worden de nieuwe teamgenoten van Lieder.

Taal leren

Wat nu rest voor Lieder, die zich op 18 juni voor het eerst bij zijn nieuwe club meldt, is de Deense taal leren. “Dat hoort wel ja. Ik vind dat je de taal moet spreken in het land waar je speelt en woont. Dat maakt de aanpassing ook wel makkelijker. Al is het dan ook wel fijn dat Luijckx en Poulsen daar ook zitten.”

Mart Lieder kreeg vorige week de Gouden Stier uitgereikt als topscorer van de Jupiler League.