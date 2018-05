Opnieuw vluchtelingen uit vrachtwagen op A4, politie sluit snelweg bij Lepelstraat af

LEPELSTRAAT - Op de A4 bij Lepelstraat zijn woensdagmiddag verstekelingen uit een vrachtwagen gesprongen. Om aanrijdingen te voorkomen heeft de politie de snelweg tijdelijk afgesloten. Het is nog niet bekend of de vreemdelingen al zijn gevonden. De politie heeft een helikopter ingezet.

De zeven verstekelingen maakten een gat in het dekzeil van de vrachtwagen. Bestuurders die het zagen gebeuren waarschuwden de chauffeur. Toen de vrachtwagen stil stond sprongen de vreemdelingen uit de laadruimte en vluchtten de A4 op.





Grensgebied

Ook woensdagochtend was het raak op de snelweg. Toen verlieten in het grensgebied bij Ossendrecht vijf illegalen een vrachtwagen. Ze liepen Belgisch grondgebied op. Drie van hen zijn daar door de politie aangehouden.





Dinsdag pakten de marechaussee en de politie nog eens tien verstekelingen op. Dat gebeurde toen ook op de A4 bij Ossendrecht. De politie zetten veel manschappen en een helikopter in, omdat de vreemdelingen de snelweg op waren gerend. Twee illegalen moesten met behulp van pepperspray worden overmeesterd.

'Opmerkelijk'

Een woordvoerder van de politie noemt het opmerkelijk dat er in ruim 24 uur een groot aantal verstekelingen op de A4 rond Bergen op Zoom is aangetroffen. Waar de vreemdelingen vandaan komen, is nog niet bekend. De vreemdelingenpolitie buigt zich over de zaak.