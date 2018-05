Zo'n bommelding op station Breda, wat kost dat nou eigenlijk? 6 vragen (en antwoorden)

BREDA - Station Breda was dinsdagavond ruim drie uur ontruimd vanwege een valse bommelding. Het zorgde voor veel overlast en onnodige kosten. De NS gaat aangifte doen en schat dat de schade in de tienduizenden euro’s loopt. Zes vragen en antwoorden over de ontruiming.

Hoeveel mensen hadden last van de bommelding?

Volgens de NS hadden totaal 8200 reizigers last van de bommelding. Dat verschilt dan van één minuut vertraging, tot ruim drie uur wachten op een bankje naast het station van Breda. “Het scheelt natuurlijk veel dat de avondspits al grotendeels voorbij was, op het moment van de melding”, vertelt woordvoerder Erik Kroeze. Daar bovenop zijn er honderden busreizigers die vertraging hadden.

De inzet is vrij groot te noemen. De meldkamer van de politie maakt een inschatting over hoe realistisch de melding is. De politie nam de zaak zeer serieus. In totaal kwam de politie met achttien agenten, verdeeld over twaalf auto’s. Zij waren onder andere nodig voor het ontruimen van het gebouw, afzettingen en onderzoek. Ook zijn twee honden ingezet om te zoeken naar explosieven.

Ook de komende tijd maakt de politie mensen vrij voor onderzoek. De brandweer was met twee wagens en zeven personen aanwezig. Ook zijn twee ambulances opgeroepen.

Veel. Hoeveel? Een totaal bedrag is niet te noemen. De NS schat dat de schade in de tienduizenden euro’s loopt. Dan gaat het om kosten als het inhuren van bussen en het uitkeren van schadevergoedingen. Deskundigen, de politie of andere betrokken partijen die kosten hebben gemaakt, durven hun vingers niet aan een bedrag te branden.

Bovendien zijn er een hele hoop onmeetbare kosten. “Zo kun je denken aan een verminderd vertrouwen in het openbaar vervoer. Een kleine groep kan bijvoorbeeld minder met de trein gaan reizen, uit angst”, vertelt Jan Willem Proper, lector Transport en Logistiek aan de NHTV in Breda. De ontruiming kan indirect ook geld opleveren. “Als mensen zien dat de veiligheidsdiensten de situatie woensdagavond snel onder controle hadden, dat kan geld opleveren doordat het vertrouwen toeneemt."

Welke bommeldingen waren er eerder in Brabant?

Vorige week werd een Bredase autodealer nog ontruimd na ‘een geintje’. Eind vorig jaar een kinderdagverblijf in Breda en later ook elf (!) basisscholen tegelijk, waarvan één in Eindhoven. Eerder: Eindhoven Airport, Albert Heijn XL in Tilburg en SKB Group in Werkendam.

Voor het dreigen met een terroristisch misdrijf kun je zes jaar gevangenisstraf krijgen of geldboete van 82.000 euro. In de praktijk vallen de straffen vaak veel lager uit, als de melder überhaupt opgespoord kan worden.

Ja en nee. Op het moment dat je het alarmnummer belt, word je altijd geholpen. Toch merkt de politie dat ze een deel van haar mensen kwijt is. “Dat is heel vervelend. Je moet dan soms toch met een man minder naar een melding”, weet politiewoordvoerder Dik Advocaat.