26 kinderen zijn vorig jaar ontvoerd uit Brabant, gemiddeld zijn ze twee of drie jaar oud

EINDHOVEN - In 2017 zijn vanuit Brabant 26 kinderen naar het buitenland ontvoerd. Het gaat om 14 ontvoeringen, wat betekent dat een vader of moeder soms met meerdere kinderen vertrok. In 2016 stond de teller nog op 18 Brabantse kinderen. Het jongste kind was één, het oudste vijftien. De meesten werden ontvoerd naar België en Polen.

In beide landen ging het om drie ontvoeringen, in totaal om tien kinderen.

Andersom worden er ook kinderen vanuit het buitenland naar Brabant gebracht. Omdat de achterblijvende ouder in het buitenland woont, heeft het Centrum Internationale Kinderontvoering geen regionale cijfers.

'Een eigen wil'

Gemiddeld zijn de Nederlandse kinderen twee tot drie jaar oud als ze worden meegenomen. "Het internationale Haags Kinderontvoeringsverdrag geldt voor kinderen tot zestien jaar. Maar over het algemeen worden oudere kinderen weinig ontvoerd, ze hebben dan vaak al een eigen wil", zegt een jurist van het Centrum Internationale Kinderontvoering.

In 2016 stond Turkije op de eerste plaats in Brabant, dat land staat nu derde. Ook naar Marokko, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk worden kinderen ontvoerd. Criminele ontvoeringen waar de ouders niet bij betrokken zijn, zijn niet meegenomen in de cijfers.