Grote uitslaande brand in Helmond, brandweer redt man uit het leegstaande pand

HELMOND - In een leegstaand pand in Helmond is woensdagmiddag aan de Duizeldonkstraat een grote brand ontstaan. Het pand zou leeg moeten staan, maar de brandweer heeft toch iemand moeten redden. De politie houdt rekening met brandstichting.

De man had volgens de politie niets te zoeken in het pand. Hij is na behandeling in de ambulance aangehouden. De brandweer is aanwezig met twee blusvoertuigen, twee watercontainers en een hoogwerker. Het pand kan als verloren worden beschouwd.