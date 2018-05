Paspoppen, tv's en spelcomputers in beslag genomen bij actie tegen witwaspraktijken in Heesbeen

De hele inboedel van de loods is in beslag genomen (foto: Toby de Kort)

HEESBEEN - De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdagmiddag een inval gedaan in een bedrijfspand in Heesbeen. Dit in het kader van mogelijke witwaspraktijken.

Bij de inval is de hele inboedel van de loods in beslag genomen. Het gaat onder andere om paspoppen, flatscreen televisies, spelcomputers en een bankstel.

Bergingsbedrijf Van Eijck voerde de spullen met drie bergingsvoertuigen, een vrachtwagen, een aanhanger en twee heftrucks af.