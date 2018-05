Dancefestivals te duur? Extrema laat je voortaan in termijnen betalen

EINDHOVEN - Extrema, de organisator van XO Live, Solar Weekend en Mandala, heeft het mogelijk gemaakt om festivalkaartjes in termijnen te betalen. Bij Solar Weekend kan het al en vanaf volgend jaar kun je XO Live en Mandala waarschijnlijk ook in drie delen betalen.

Het is een manier van de organisatie om studenten tegemoet te komen. "We zien dat de zomer bezaaid is met allerlei evenementen. Voor studenten is het vaak lastig om een groot bedrag in één keer te betalen. Daarom zijn we in januari begonnen met een pilot. De weekendtickets met camping voor Solar Weekend kunnen in drie termijnen betaald worden", vertelt projectmanager Dennis Behlau.

Goed bevallen

Een kaartje kost zo'n 135 euro voor vier dagen met campingticket. Het bedrag wordt in drieën gedeeld en in drie keer afgeschreven. "Maar voor de mensen die het fijn vinden, kan het ook gewoon in één keer worden betaald", aldus Behlau. "Het is ook heel goed bevallen, ik verwacht ook dat dit steeds vaker voor gaat komen in Nederland. In Engeland is het al heel normaal. Volgend jaar is het waarschijnlijk ook bij onze andere festivals mogelijk om in termijnen te betalen."