Efteling weer beste pretpark van de Benelux, Beekse Bergen opnieuw beste dierentuin van Nederland

HILVARENBEEK - De Efteling en Safaripark Beekse Bergen zijn woensdag in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Diamond Themepark Awards.

De Efteling harkte liefst 12 awards binnen, waaronder de bekroning tot beste pretpark van de Benelux. Ook de laatste attractie Symbolica viel in de prijzen. Beekse Bergen werd onder meer uitgeroepen tot beste dierentuin van Nederland.

De winnaars worden bepaald door een systeem van publieksstemmen en een vakjury, die bestaat uit verschillende fansites uit België en Nederland en de parken zelf.

"Dat we voor de derde keer op rij door onze bezoekers zijn verkozen tot beste dierenpark van Nederland is een heel groot compliment. We blijven Beekse Bergen continu verbeteren en vernieuwen om onze gasten een optimale beleving te bieden. Het is fantastisch dat dit wordt gezien en gewaardeerd door onze bezoekers", reageert Niels de Wildt, general manager van Beekse Bergen.