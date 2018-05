Studenten kraakten lege kerk en knapten het gebouw op, maar moeten nu binnen 7 dagen weg

DEN BOSCH - Zes maanden geleden kraakte Lennart Vonk (21) het voormalige pastoriegebouw van de Sint-Catharinakerk in Den Bosch met een paar vrienden. Maar de studenten moeten vertrekken. Ze hebben zeven dagen om hun biezen te pakken en nieuwe woonruimte te zoeken.

Lennart kraakte niet zomaar het pand. “We hadden allemaal hoge woningnood. Zelf was ik al vier of vijf maanden op zoek naar woonruimte in Den Bosch. Dit pand stond al vier tot zeven jaar leeg. De ramen waren dichtgespijkerd.”

'Waarom zo snel?'

Het pand is eigendom van de kerk. Die heeft het verhuurd aan het Theater aan de Parade. De planning was om er een tijdelijk theater van te maken, maar dit is nooit gebeurd. Nu wordt het contract per 1 juli ontbonden en moet het pand teruggegeven worden aan de kerk. “En wij moeten er nu binnen zeven dagen uit. Waarom het zo snel moet, weet ik niet precies”, vertelt Lennart.

De studenten balen als een stekker, want binnen nu en een week komen ze op straat te staan. “Ten eerste zijn we dan onze woonruimte kwijt en ten tweede gebeurt er dan wéér niets met het pand. Het is een monument, een hartstikke mooi gebouw en echt eeuwig zonde."

Sfeer in de buurt

Officieel mag het niet, een pand kraken. “Maar tot nu toe is het wel allemaal goed gegaan. We hebben het helemaal opgeknapt en zijn daar nog steeds mee bezig. We brengen leven in de brouwerij in de buurt en organiseren vaak buurtbarbecues of bingoavondjes. De buren zijn echt hartstikke tevreden met ons. Als ik ’s ochtends mijn tanden sta te poetsen voor het raam, zeggen voorbijgangers dat we goed bezig zijn. Zij zagen jarenlang die platen voor de ramen zitten en zien nu weer wat sfeer terugkomen.”

Lennart hoopt met de eigenaren van het pand tot een oplossing te kunnen komen. “We willen echt graag met de kerk rond de tafel zitten om te kijken of er een oplossing mogelijk is. We willen er graag blijven wonen tot er daadwerkelijk wat serieus met het pand gaat gebeuren.”

De kerk heeft nog geen reactie gegeven.