Kiosk in brand gestoken in het Henri Dunantpark in Eindhoven: 'Vrijwilligers in shock'

EINDHOVEN - Bloed, zweet en tranen zaten erin. Samen met welzijnsorganisatie Cement bouwden buurtbewoners uit Woensel Noord keihard aan een kiosk in het Henri Dunantpark in Eindhoven. De kiosk werd 3,5 jaar geleden geopend en was een spil bij activiteiten in de wijk. Maar dinsdagnacht brandde het gebouw af. De politie gaat uit van brandstichting.

Een plek van vrolijk ontmoeten, lekkere koffie. Samen opgeknapt tot een levendige buurtplek. Even naar het toilet gaan tijdens een activiteit. Stokbrood snijden in het keukentje. Of met de zes mensen die binnen pasten, gewoon even kletsen. Het kan allemaal niet meer.

"Ik had een overleg en toen stond mijn telefoon ineens roodgloeiend.” Wendy Boeijen, opbouwwerkster van Cement voor Woensel Noord hoorde woensdagmorgen opeens dat de kiosk was afgebrand. Volgens de politie is de kiosk bewust in brand gestoken. Boeijen: “Er wordt veel vernield in het park. We hoopten dat het nooit zou gebeuren maar we waren er wel een beetje bang voor. Hier zit zoveel tijd en energie in. Al het werk dat we de afgelopen drieënhalf jaar hebben geïnvesteerd is in één klap verloren gegaan."

Spil in de wijk

De kiosk was een klein gebouwtje midden in het park. Niet groot, maar het had wel een keukentje en een toilet. Boeijen: “Eigenlijk was het de spil van veel activiteiten die we in het park organiseren.” Cement voor Woensel Noord is een welzijnsorganisatie die zich inzet om het woon- en leefplezier in de wijk te vergroten. “We organiseren er bijvoorbeeld een jaarlijks buurtfeest maar ook klapstoelconcerten en er is een wandelclub uit ontstaan.”

Woensdag was het nieuws nog niet bij iedereen doorgedrongen vertelt Boeijen. De emoties wisselen: boos, verdrietig, geen woorden voor. “In de ochtend kwamen er mensen nietsvermoedend naar de kiosk, ze hadden een pak koekjes mee en dachten dat de inloopochtend gewoon gehouden werd. Sommigen waren echt in shock.”