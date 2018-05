Technisch directeur Marcel Brands na acht jaar van PSV naar Everton: 'Een moeilijk besluit'

EINDHOVEN - Marcel Brands verlaat na acht seizoenen PSV. De technisch manager van de landskampioen vertrekt naar Everton, dat uitkomt in de Premier League. De technisch directeur van PSV gaat per 1 juni aan de slag in Liverpool.

Hoofdscout John de Jong en Frank Arnesen nemen vooralsnog de taken van Brands over bij PSV. Arnesen was in het verleden al eens technisch manager bij PSV en zit tegenwoordig in de Raad van Commisarissen.

Derde landstitel

"Het was een moeilijk besluit", liet Brands weten. "Maar ik denk dat dit een goede stap op het juiste moment is. Ik heb het hier geweldig naar mijn zin en PSV heeft me de keuze gegeven om er nog wat jaartjes aan vast te knopen, maar mijn nieuwe functie in de Premier League is natuurlijk ook iets geweldigs. Het is in alle opzichten de grootste competitie ter wereld.”

Brands, oud-speler van onder meer Feyenoord en RKC Waalwijk, vervulde eerder vergelijkbare rollen bij RKC en AZ. Dit seizoen behaalde Brands met PSV de derde landstitel in vier jaar tijd. Hij was sinds 2010 technisch directeur in Eindhoven. Eerder werkte hij als technisch directeur bij RKC en AZ.





Uitgewerkte plannen

PSV had zich al bij voorbaat voorbereid op een eventueel vertrek van Brands. De aanwezige voetbalkennis en ervaring worden nu gemobiliseerd, legt algemeen directeur Toon Gerbrands uit. “We kunnen de komende transferperiode goed invullen. Er staat een professionele organisatie met duidelijke structuren en uitgewerkte plannen. Iedereen weet wat hij moet doen.”