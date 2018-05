Patricia werd in het bos vastgegrepen door drie mannen: 'Ze wilden de hond meenemen'

SON - Even gezellig haar herdershond Zoran uitlaten. Zonder de andere kleinere honden, want dan konden Patricia en Zoran goed doorstappen. In het bos bij Son werd Patricia Otten echter lastiggevallen door drie mannen. “Ze pakten me van achteren vast en stelden in het Engels allerlei vragen over de hond. Hoe oud hij was, of hij agressief was, of hij gezond was. Waarschijnlijk wilden ze hem afpakken voor de vechtsport.”

Het gebeurde op het zandpad van het bos tussen de Plesmanlaan en Boslaan. Halverwege het pad werd Patricia van achteren om haar nek en middel gegrepen. “Ik dacht eerst dat ik zelf het haasje was, tot ze vragen begonnen te stellen over Zoran. Ik heb meteen de trainingsriem verder om mijn arm gedraaid. Als ze Zoran wilden meenemen, moesten ze mij ook meenemen.“

Gebeten door hond

Ze trapte de man die haar vasthield hard op zijn knie. “Hij wilde mij slaan maar Zoran kwam ertussen en beet hem in zijn arm. Ik wist weg te rennen, maar moest de hond meesleuren. Die wilde mij verdedigen. Ik heb hem nog nooit zo boos of agressief gezien”

Ze wil andere mensen waarschuwen die in het bos hun hond uitlaten. “Toen ik het bos uitliep, liep er een andere man met een schapenhond. Ik waarschuwde hem, maar hij wilde juist het bos in. Hij deed aan kickboksen. Later kreeg ik van hem een bericht dat ze hem ook lastig hebben gevallen. Hij heeft ze een stomp gegeven, toen gingen ze weg. Maar ze komen echt uit het niets. Vermoedelijk zijn we met de auto weggegaan, je zit daar zo op de snelweg.”

Bos doorzocht

Patricia belde zo snel ze het bos uit was met hulp van een vrachtwagenchauffeur 112. Verschillende politiewagens werden op pad gestuurd en agenten kamden het bos uit. “Mijn man André is ook het bos ingegaan, samen met mijn zoon. De politie heeft ziekenhuizen en huisartsen ingelicht, voor als er iemand langskomt met een bijtwond.”

Het bos waar ze vaker haar honden uitlaat, mijdt ze voorlopig. “Komende tijd loop ik even een ander rondje, de schrik zit er wel even in. Jammer, wat hebben die mannen in ons boerendorp te zoeken.”

Patricia heeft aangifte bij de politie gedaan.