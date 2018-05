Willem II heeft met Driess Saddiki eerste aanwinst voor volgend seizoen binnen

TILBURG - Willem II maakte vandaag bekend dat Driess Saddiki de club komt versterken. De middenvelder komt transfervrij over van promovendus Fortuna Sittard, en heeft een contract voor drie jaar getekend.

Saddiki speelde het afgelopen seizoen 36 wedstrijden voor Fortuna Sittard in de Jupiler League, waarin hij één keer trefzeker was. Willem II-watcher Joost van Erp is benieuwd naar de middenvelder uit Limburg. “Ik ben nieuwsgierig naar deze speler. Hij heeft op het hoogste niveau nog geen ervaring. In Sittard en omstreken wordt hij gezien als een van de architecten van het succes van Fortuna. Dat wil wel wat zeggen.”

Willem II laat via technisch directeur Joris Mathijsen weten blij te zijn met de eerste versterking voor komend seizoen. “Saddiki is een talentvolle speler die op relatief late leeftijd bij een profclub terecht is gekomen. Afgelopen seizoen heeft hij bij Fortuna zijn stempel gedrukt op de uiteindelijk promotie.”

Van Erp noemt de 21-jarige Saddiki een ‘interessante aankoop’ van de Tricolores. “Ik verwacht dat Pedro Chirivella niet terugkeert bij Willem II. Deze jongen zou voor zijn positie in aanmerking kunnen komen. Dat zal de voorbereiding moeten uitwijzen.”

De nieuwe aanwinst werd vier jaar geleden door Fortuna Sittard bij amateurclub Sportclub Irene uit Tegelen opgepikt. In totaal speelde de middenvelder 86 wedstrijden voor de Limburgse club.





Er zullen deze zomer flink wat nieuwe spelers worden aangetrokken door de Tricolores. Dat komt doordat Willem II bezig is aan een stevige renovatie in de selectie. De contracten van Thom Haye, Giliano Wijnaldum, Bartholomew Ogbeche, Daryl Lachman, Eyong Enoh en Bart van der Lei werden niet verlengd. Ook is de kans klein dat Chirivella terugkeert bij de Tilburgers. Hij was door Willem II gehuurd van Liverpool. En ook topscorer Fran Sol gaat naar alle waarschijnlijkheid vertrekken.

LEES OOK: Wat wordt de nieuwe club van Willem II-spits Fran Sol? Kenners kijken in de glazen bol