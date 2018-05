Steekpartij op Klaverweide in Breda, man aangehouden

BREDA - Op de Klaverweide in Breda is woensdag rond halfzeven een vrouw neergestoken. Volgens de politie is een man aangehouden als verdachte.

Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen. De omgeving is afgezet en er worden getuigen gehoord. Het onderzoek is in volle gang.

Meer informatie is nog niet bekend.