Fietsster overleden na botsing met auto in Best, hulpdiensten kunnen slachtoffer niet meer redden

BEST - Een fietsster is woensdagavond in Best om het leven gekomen na een botsing met een auto. Het ongeval gebeurde op een oversteekplaats op de Ringweg.

Volgens de woordvoerder van de politie werd de vrouw kort voor half zeven geschept door een passerende auto. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten waren snel ter plekke maar konden het slachtoffer niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.