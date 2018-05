Vertrekkende Marcel Brands: 'Er wacht een enorme uitdaging in Engeland'

EINDHOVEN - Marcel Brands, directeur Voetbalzaken bij PSV, maakte woensdag bekend de Eindhovense club te verruilen voor Everton in de Premier League. Brands was acht jaar in dienst van PSV. Tijdens een persconferentie lichtte hij zijn vertrek toe.

Bij zijn beslissing om PSV te verruilen voor Everton is Marcel Brands niet over één nacht ijs gegaan. Sterker nog, hij heeft er ook een nacht van wakker gelegen. "Het was een moeilijk beslissing na acht mooie jaren PSV, maar uiteindelijk heb ik nu wel een uitdaging in Engeland bij een mooie club in een hele grote competitie."

Grote budgetten

De clubs in de Premier League werken met de grootste budgetten zijn niet alleen interessant voor de voetballers, maar ook voor een technisch directeur een mooie uitdaging. "Ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig geweest", zegt Brands. "Ik heb acht jaar bij de mooiste club in Nederland mogen werken, wel met ups en downs. Twee jaar geleden kreeg ik ook zo'n kans, maar vond ik dat het niet kon maken ten opzichte van PSV, maar nu was het moment er wel. Achteraf weet je pas of het ook de juiste beslissing was."

Met het behalen van het kampioenschap en de Champions League is het een mooi moment voor Brands om bij PSV te vertrekken. "PSV is mooie, warme en bijzondere club. Ik ga de mensen van de club het meeste missen. Ik heb geprobeerd om mijn emoties te verbergen in mijn verhaal tijdens de persconferentie, maar het is me niet helemaal gelukt. Het zijn mensen die je kunt vertrouwen en waar je op kunt bouwen."

Brands kijkt uit naar het volgend seizoen. "Het is een enorme uitdaging. met Everton speel je in de grootste competitie en tegen de grootste clubs." Everton is geen club die waarschijnlijk om de titel in de Premier League zal strijden. "De ambities van Everton zijn hoger dan de middenmoot. Ik ga er alles aan doen om het maximale eruit te halen."

Toon Gerbrands heeft niet overwogen om Marcel Brands aan zijn contract te houden. "We hebben wel geprobeerd om hem op andere gedachten te brengen, maar dat is niet gelukt. We gunnen hem de overstap."