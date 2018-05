Radboud Universiteit noemt zaal naar vermoorde oud-studente uit Bladel

NIJMEGEN - De Radboud Universiteit heeft woensdag een zaal vernoemd naar Elif Yavuz. De voormalige scholiere van het Pius X-college in Bladel vervolgde haar studie in Nijmegen maar kwam later om het leven bij een terroristische aanslag in Nairobi, Kenia.

De naam 'Elif's Student Lounge' prijkt nu in de lounge van de faculteit Managementwetenschappen, zo meldt Omroep Gelderland.



De ruimte is vernoemd naar Elif Yavuz die op 21 september 2013, dan 33 jaar oud en hoogzwanger, samen met haar man wordt doodgeschoten bij de terroristische aanslag op winkelcentrum Westgate in Nairobi, Kenia.

Sociaal

Yavuz werkte samen met haar Australische partner aan malariaprojecten in Oost-Afrika. Oud-docenten van het Pius X-college omschreven Elif als een sociaal meisje, dat altijd heel geïnteresseerd was in alles wat er zich in de maatschappij afspeelde. "Ze is niet voor niets politicologie gaan studeren."  

"Ik vind het heel bijzonder dat dit voor mijn dochter wordt gedaan", reageert de moeder van Elif Yavuz op de opening. Elif studeerde tot 2002 politicologie in Nijmegen.