Van kraak naar anti-kraak: oude pastorie Sint-Cathrien gaat naar leegstandsbeheerder

DEN BOSCH - De parochie Sint-Cathrien wil na 1 juli verder met de leegstandsbeheerder Camelot voor de verhuur van de voormalige pastorie. Die wordt sinds november gekraakt door zes studenten. Dat gebeurde onder een huurcontract dat de parochie had afgesloten met Theater aan de Parade. Het Bossche theater heeft die huur opgezegd en wil dat de studenten er voor die tijd uit zijn.

"We hebben hier keihard gewerkt om dit totaal vervallen pand weer mooi en leefbaar te maken," zegt Lennart Vonk. "Sinds we hier introkken hebben we geprobeerd om in gesprek te blijven, zowel met het theater als met de parochie."



Vanuit het bisdom is nooit enige reactie gekomen. Het contact met het theater was goed. Toch viel de brief van de deurwaarder rauw op hun dak. "In die brief staat dat we er binnen zeven dagen uit moeten. Zodra we wisten dat het theater het huurcontract had opgezegd hebben we meteen weer contact gezocht met het bisdom, maar die reageren niet."

'Wij hebben geen relatie met deze bewoners'

Ton Streppel van het parochiebestuur vindt het niet het moment om met de krakers in gesprek te gaan. "Wij hebben op dit moment geen relatie met de tijdelijke bewoners. Het Theater aan de Parade is huurder van de pastorie en van de kerk en heeft de verplichting om die gebouwen leeg op te leveren nu het huurcontract is opgezegd."



Intussen is de parochie volgens Ton Streppel wel in gesprek met Camelot, een organisatie die gebouwen tijdelijk verhuurt. "Ik heb begrepen dat het theater dat ook heeft aangeboden aan de mensen die er nu wonen, maar die hebben dat afgewezen."

'Wat krijgen we ervoor terug in de buurt?'

De krakers hebben intussen een advocaat in de arm genomen. "Maar we willen het liever niet tot een rechtszaak laten komen," zegt Lennart Vonk. "We moeten afwachten wat er de komende dagen gebeurt. Als de plannen met het antikraakbureau doorgaan terwijl wij er niet in betrokken worden is dat wel erg jammer."

In de omgeving van de kerk laten buurtbewoners intussen weten dat ze de krakers niet graag zien vertrekken. "Ik ben zeker niet pro-kraken," laat Elke weten. "Maar liever zo'n club mensen die zich zo open en toegankelijk opstelt. Wat krijgen we er straks als buurt voor terug?"