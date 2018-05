Jongensprostitutie in Eindhoven: seks onder dwang met kans op hiv en drugs tijdens dates

EINDHOVEN - Jongensprostituees die al op zeer jonge leeftijd worden geronseld, onder dwang of voor extra geld seks hebben met hiv-besmette mannen en drugs tijdens dates gebruiken. Het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie in Eindhoven schetst na onderzoek een ontluisterend beeld van de jongensprostitutie in Eindhoven.

De conclusies van het onderzoek worden donderdag gepresenteerd. Het Eindhovens Dagblad heeft ze al in handen.

Jongensprostitutie op grote schaal

Daaruit blijkt dat de jongensprostitutie in en rondom de stad op grote schaal plaatsvindt. Het expertisecentrum deed drie jaar lang onderzoek en sprak ruim zeventig escortjongens. Het is voor het eerst dat er zo uitgebreid onderzoek is gedaan naar de jongensprostitutie. Volgens het expertisecentrum is er bij de instanties nog veel te weinig aandacht voor de problematiek.

LEES OOK: Mannelijke slachtoffers van mensenhandel en prostitutie krijgen opvang in Goirle

Via chatboxen van websites voor homo's en op homo-ontmoetingsplaatsen legden onderzoekers contact met de jongens. Daarbij spraken ze ook met een prostituee van slechts veertien jaar oud. Een derde van de jongens die het team interviewde, was minderjarig. En ook van de volwassenen kwam driekwart als minderjarige in de prostitutie terecht. Volgens de onderzoekers is de omvang van de mannenprostitutie vergelijkbaar met de vrouwenprostitutie.

Grote vraag

In februari meldde welzijnsorganisatie Lumens al dat er zo'n zeventig jongens actief zijn in de prostitutie in en rond Eindhoven. Een van de jongens die zijn verhaal deed, vertelde dat er een grote vraag is via allerlei websites. Vooral naar jonge, minderjarige jongens. Hij zou in verschillende steden waar hij woonde de vraag hebben gekregen of hij 'minderjarige Marokkaanse jongens wilde klaarstomen voor seks'.