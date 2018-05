Ruim een uur vertraging op A58, tankwagen met pech de oorzaak

TILBURG - Een tankwagen met pech zorgt donderdagochtend voor file op de A58 tussen Tilburg-Centrum-Oost en Oirschot.

De rechterrijstrook van de snelweg is afgesloten. Er staat tien kilometer file. Het verkeer richting Eindhoven moet rekening houden met ruim een uur vertraging. Er is een omleiding ingesteld via Den Bosch (A65 en A2).