Derde dag op rij problemen op A67, snelweg weer open na ongeluk bij Asten

ASTEN - De A67 bij Asten is donderdagochtend in de richting Eindhoven even helemaal dicht geweest na een ongeluk. Een busje reed iets voor negen uur achterop een vrachtwagen. De bestuurder van het busje is hierbij gewond geraakt. Het is voor de derde dag op rij dat een ongeluk op de A67 zorgt voor problemen op de snelweg. Iets voor elf uur was de weg weer helemaal vrij.





Tussen de afrit Liessel en de afrit Someren staat rond elf uur nog enkele kilometers file. Dit zorgt nog voor een vertraging van tien minuten. Op het hoogtepunt van de file was dit bijna een anderhalf uur.

De bestuurder van het busje zat na het ongeluk bekneld. De brandweer moest eraan te pas komen om hem te bevrijden, maar uiteindelijk kon hij wel zelf uit zijn busje stappen. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Traumahelikopter geland

Volgens omstanders is het busje achterop de vrachtwagen gereden die in de file stond. Er landde een traumahelikopter op de snelweg. En hulpverleners ontfermden zich over de bestuurder van het busje.









Voor verkeer vanuit Venlo in de richting Eindhoven werd een omleiding ingesteld. Voor de richting Eindhoven vanuit Venlo konden automobilisten het beste via Roermond (A73 en A2) rijden.

Woensdag gebeurde op de snelweg bij Someren een dodelijk ongeluk. Ook toen reed een bestelbus achterop een vrachtwagen die in de file stond. Dat gebeurde tussen de afrit Liessel en Geldrop. Dinsdag was het ook al raak op de snelweg: toen zorgde een gekantelde vrachtwagen de gehele dag voor veel problemen.

Extra controles

De politie controleert momenteel extra op de A67 rond Eindhoven en Valkenswaard. Dit voor een periode van een jaar. Aanleiding voor de extra controles is het grote aantal ongevallen op de weg. Eind vorig jaar stelde de politie dat er maandelijks gemiddeld 35 ongelukken op de A67 zijn te betreuren.

Vooral vrachtwagenchauffeurs zouden daarbij met roekeloos rijgedrag voor extra ellende zorgen. Regelmatig ook met zwaargewonden of doden tot gevolg. Er wordt dan ook al langer gesproken over de aanpak van de 'ongelukkenweg'. In het najaar moet hierover duidelijkheid komen.

LEES OOK: Pas in 2018 duidelijkheid over verbreding van 'ongelukkenweg' A67

Voor de aanpak is 208 miljoen euro beschikbaar. 55 miljoen euro van de provincie Brabant, 3 miljoen uit Limburg en 150 miljoen uit Den Haag.