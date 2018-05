Michael van Gerwen in vorm voor finaleavond Premier League: 'Ik ga ervan uit dat hij wint'

LONDEN - Michael van Gerwen opent donderdagavond de finaleavond van de Premier League Darts met een wedstrijd tegen regerend wereldkampioen Rob Cross. Mocht het zijn dat ‘Mighty Mike’ die wedstrijd wint, dat stuit hij op Gary Anderson of Michael Smith. “Als alles normaal verloopt, dan pakt Van Gerwen gewoon zijn vierde Premier League-titel.

Van Gerwen is de laatste weken goed in vorm, ziet ook dartsverslaggever Joost van Erp van Omroep Brabant. “Hij won afgelopen zondag nog de Dutch Masters. Een hoog aangeschreven toernooi waar eigenlijk alle toppers aan meededen.” Voor ‘MvG’ was het alweer zijn elfde toernooizege van dit kalenderjaar. Ter vergelijking: wereldkampioen Rob Cross wist tot dusver maar één toernooi te winnen.

“Ik voel me behoorlijk zelfverzekerd voor mijn wedstrijd tegen Cross”, zegt Van Gerwen in aanloop naar de finaleavond. “Hij is niet in de beste vorm van zijn leven, maar ik moet wel oppassen want hij blijft gevaarlijk.”

Vierde titel

Van Erp gaat er vanuit dat Van Gerwen zijn vierde Premier League-titel gaat pakken donderdagavond. “Als je kijkt naar de concurrentie: Cross is niet in vorm, Van Gerwen wint altijd van Smith en Anderson kan ook bijna nooit winnen van ‘MvG’. Vorige week verloor Van Gerwen weliswaar van Anderson. Maar als alles normaal verloopt, dan pakt Van Gerwen gewoon zijn vierde Premier League-titel."

Van Gerwen pakte in zijn debuutjaar in de Premier League Darts in 2013 meteen de titel. Verder deed de darter uit Vlijmen de daaropvolgende vijf jaar ook mee en telkens wist hij weer de finale te halen. “Dat is opvallend”, zegt Van Erp. “De tien beste darters van de wereld doen daar aan mee en dan moet je maar elk jaar bij de eerste vier eindigen. Van Gerwen wordt elk jaar gewoon eerste. Ook dit jaar weer, ontzettend knap.”

Drie wedstrijden

De finaleavond in de Premier League Darts bestaat uit drie wedstrijden. De eerste wedstrijd gaat tussen Michael van Gerwen en Rob Cross. Vervolgens spelen Gary Anderson en Michael Smith tegen elkaar, en de winnaars van beide partijen nemen het tegen elkaar op in de finale om uit te maken wie er dit jaar de Premier League Darts wint.

Bekijk hieronder de eerdere uitslagen Van Gerwen tegen Cross, Anderson en Smith in de Premier League dit jaar:

Van Gerwen vs Cross - 7-2

Van Gerwen vs Anderson 7-3

Van Gerwen vs Smith 7-2

Smith vs Van Gerwen 1-7

Cross vs Van Gerwen 2-7

Anderson vs Van Gerwen 7-5

