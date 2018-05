Dinosaurus te vondeling gelegd bij preHistorisch Dorp Eindhoven

EINDHOVEN - Een medewerker van het preHistorisch Dorp Eindhoven stond donderdagochtend vreemd te kijken toen hij een dinosaurus voor de poort zag staan. Op een briefje dat rond de hals van de dino was vastgemaakt, stond de waarschuwing: "Dit is al de zevende keer dat uw dino in onze tuin zat te schijten. Gelieve op uw huisdieren te letten!"

"Hij is te vondeling gelegd, want hier hoort ie ook niet", zegt Mike Verdonk van het archeologisch openluchtmuseum preHistorisch Dorp. Wij gaan maar 15.000 jaar terug in de tijd! Dat de dino bij de buren voor overlast zorgt, vindt hij heel vervelend. "We wisten dat niet, maar het is dan ook niet ónze dino."



Verdonk is op zoek naar de mensen die dit uitgestorven reuzenreptiel hebben achtergelaten. Er is geen camerabewaking, maar in de buurt van de poort is wel een Pokémon Go-hotspot. Verdonk hoopt dat de Pokémonfans iets hebben gezien en dat ze zich melden bij het museum. Op het briefje is ondertekend door 'R'en 'S', maar niemand in het museum weet wie dit zijn.



Bessen

Het preHistorisch Dorp zegt geen idee te hebben wat er op het menu staat van de oerhagedis. "We hebben dieren, zoals katten, geiten en oervarkens. In het bos hebben we wel bessen maar ik weet niet of deze dino dit eet." Verdonk heeft ook twijfels of de dino wel past in de varkenskraal.

Voor de dinosaurus zou het beter zijn als hij een ander plekje vindt. Het loopt namelijk niet goed af met de oervarkens in het preHistorisch Dorp. Verdonk: "Net als vroeger - toen er in de winter geen eten meer te vinden was - slachten wij onze dieren aan het begin van de winter."



Quarantaine

Een belletje naar het Oertijdmuseum in Boxtel levert een hoopvol antwoord op. Hier wonen veel dinosaurussen en andere dieren uit de oertijd. Ook zijn hier planten en bomen die al bestonden voordat er mensen waren, mogelijk voedsel voor de achtergelaten dino. Rien Bos is medewerker van het museum.

"We staan zeker open voor een gesprek met het preHistorisch Dorp. De dinosaurus zal alleen wel in quarantaine moeten. We moeten zeker weten dat de dinosaurus niet ziek is, want we willen onze gezonde exemplaren niet in gevaar brengen."