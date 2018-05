Honderden boerenbedrijven in de problemen door nieuwe mestregels, kabinet weigert hulp

EINDHOVEN - Het kabinet gaat de boeren die kampen met lege stallen door de invoering van de nieuwe fosfaatrechten niet helpen. Zelfs als dat betekent dat boeren hun bedrijf noodgedwongen moeten stoppen. Dat schrijft minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Actiegroep Innovatief uit de knel is woest en broedt op acties. "800 boeren zijn in de problemen, bij velen dreigt een faillissement. We staan perplex."

Schouten doet nog wel een klemmend beroep op de banken om noodlijdende boeren te helpen. Maar volgens Henk Anthonissen van Innovatief uit de knel is dat niet meer dan 'een doekje tegen het bloeden'.

"We hebben geen enkel signaal dat banken de boeren willen redden. De minister heeft haar rug niet recht gehouden en serveert de boeren nu af. Het is niet te geloven wat er gebeurt."

Volgens het kabinet is de groep boeren die investeringen heeft gedaan te omvangrijk. Ook is niet goed in te schatten wie er precies onder zou vallen. Daardoor kost het te veel geld om de boeren tegemoet te komen, stelt de minister.





Nieuwe regels

Sinds dit jaar mogen boeren alleen melkvee houden als ze daarvoor voldoende fosfaatrechten hebben. Door de nieuwe regels moet de mesthoop in Nederland flink inkrimpen.

De boeren krijgen de rechten toegekend op basis van het aantal koeien dat ze op 2 juli 2015 hadden. Als de boeren in 2018 meer koeien hadden, konden ze de fosfaatrechten kopen van collega-boeren die ze niet allemaal gebruiken. Als dat niet lukte, moesten de boeren hun koeien van de hand doen door ze bijvoorbeeld te laten slachten.

Koeien wegdoen

Het kopen van andere fosfaatrechten was voor de veel boeren al snel geen optie omdat het fosfaatplafond werd bereikt. Gevolg: een gemiddeld melkveebedrijf moest zo'n vijftig koeien wegdoen. En dat ligt gevoelig. Veel boeren zijn in de laatste jaren juist meer vee gaan houden na de afschaffing van het melkquotum. Ze investeerden daarvoor flink in de uitbreiding of modernisering van hun stallen.

Die investering dreigt veel boeren nu de das om te doen. Volgens een groep van 120 boeren die zich verenigd hebben in Innovatief uit de knel, zijn 800 boerenbedrijven in de problemen gekomen.

"Ik besef dat het fosfaatrechtenstelsel ingrijpende en pijnlijke gevolgen kan hebben voor individuele ondernemers en hun gezinnen", schrijft Schouten in de brief



Binnen de norm

De nieuwe regels lijken wel te helpen om de fosfaatuitstoot terug te dringen. De totale productie bedroeg vorig jaar 167,9 miljoen kilo fosfaat. Dat is 5 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo van de EU, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek in januari. Daardoor bleef de fosfaatproductie in Nederland in 2017 voor het eerst in drie jaar binnen de verplichte norm van de Europese Unie.



Uitleg over de fosfaatwet: