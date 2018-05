Een carrière met veel blessures, nu is John de Jong de natuurlijke opvolger Marcel Brands

EINDHOVEN - John de Jong gaat met hulp van Frank Arnesen de taken van Marcel Brands overnemen bij PSV de komende zomer. Brands vertrekt per 1 juni naar Everton, zo werd woensdag bekendgemaakt door PSV. De positie van technisch directeur wordt dus mede ingevuld door De Jong, oud-speler van PSV.

Op dit moment is John de Jong hoofdscout van PSV. Door zijn werk als scout werkt De Jong al lang samen met Marcel Brands. De scouts overleggen namelijk altijd met Brands en Cocu over welke spelers er eventueel het elftal zouden kunnen gaan versterken. "John de Jong loopt al acht jaar mee met Marcel Brands", zegt Berry van Aerle, oud-speler en huidig scout van PSV. "Hij is al een tijdje de rechterhand van Brands als hoofdscout, dus hij weet wel wat de taken zijn van de technisch directeur."

'Een beetje Marcel Brands'

Van Aerle, die met PSV in 1988 de enige Europa Cup I in de clubhistorie wist te winnen, is ervan overtuigd dat De Jong de kwaliteiten heeft om in de rol van technisch directeur te groeien. "Maar hij moet het zelf ook wel willen, het ligt eraan waar zijn ambities liggen." De Jong is volgens Van Aerle een rustig iemand die gek is op zijn werk, een beetje zoals Marcel Brands. "Het is natuurlijk een voordeel dat John al jaren meeloopt met Brands. Ik weet nu al dat mensen weer gaan klagen over het feit dat hij onervaren is, maar iedereen moet de kans krijgen en ik denk dat De Jong daar de kwaliteiten voor heeft."

Carrière

John de Jong was in zijn actieve spelerscarrière actief voor ADO Den Haag, FC Utrecht, PSV en sc Heerenveen. Vanaf 2000 speelde de middenvelder voor de club uit Eindhoven. De Jong werd in zijn carrière geteisterd door blessureleed. In zijn eerste twee jaar speelde de middenvelder nog een redelijk aantal wedstrijden, veelal als invaller. Er werd daardoor besloten om De Jong te verhuren aan Heerenveen en daar bloeide hij weer op.

Het seizoen daarop was De Jong een vaste basisspeler bij PSV. In het seizoen 2004-2005 kreeg hij last van zijn knie, kuit en enkel. In dat jaar speelde hij uit bij Ajax (0-4 winst) op 20 maart 2005 zijn laatste officiële duel voor PSV. In de laatste drie jaar bij PSV speelde hij geen enkele officiële wedstrijd meer, waarna hij besloot om op 30-jarige leeftijd te stoppen met voetballen.

Dit bleek de laatste officiële wedstrijd van John de Jong te zijn in het betaalde voetbal.



Oranje

De Jong werd één keer opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar bleef tijdens de wedstrijd tegen Turkije 90 minuten lang op de bank. De prijzenkast van De Jong is wel goed gevuld. De huidig hoofdscout van PSV werd met de club uit Eindhoven vijf keer landskampioen, pakte één keer de KNVB Beker en won drie keer de Johan Cruijff Schaal.

