Walter opent een woonkamer zodat buitenlandse Tilburgers zich welkom voelen

TILBURG - Een warm bad voor buitenlandse Tilburgers. Zo moet het nieuwe International Center aanvoelen, dat donderdag wordt geopend. Het doel is dat de nieuwkomers zich meer welkom voelen. "Je merkt dat de samenleving verhardt."

Met man en macht wordt gewerkt om de inrichting op tijd af te krijgen voor de opening. Tientallen bouwvakkers werken met volle overtuiging. Het is een race tegen de klok. "Het was even spannend, maar het gaat gewoon lukken", weet ondernemer Walter Franz (59), die het initiatief samen met zijn dochter begon.

Videotheek

Ooit zat in dit gebouw de iconische Cinematheek, de laatst overgebleven videotheek van Tilburg. Die sloot vorig jaar haar deuren. Nu geen rijen video’s, maar een koffiebar, een lounge en bedrijfspanden.

Internationale studenten, vluchtelingen, maar ook de gewone Tilburgers kunnen er gratis terecht. Ze kunnen elkaar ontmoeten, maar ook advies vragen over bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort, het zoeken naar werk of wat dan ook. Daarnaast zijn er allerlei bedrijven die zaken voor ze kunnen regelen.

Walter leidt ons alvast rond (Tekst gaat door onder de video):

"Steeds meer bedrijven trekken buitenlands personeel aan. Ook komen steeds meer internationals hier in Tilburg studeren", vertelt Franz. Zijn familie vluchtte ooit uit Indonesië. Hij hoopt nu mensen te verbinden. "De maatschappij verhardt al jaren en dat is heel jammer. Ik hoop dat Tilburgers hier het gesprek aan gaan met iemand uit het buitenland, met een kopje koffie."

Gratis

Echt rijk gaat de ondernemer niet worden van het initiatief. Hij krijgt geen subsidie en de meeste diensten zijn gratis. "Met de huur die ik aan de bedrijven vraag die hier zitten, hoop ik quitte te spelen."

In de twee panden naast het nieuwe centrum, zijn studentenwoningen gekomen. Student Ajinkya Chame (28) uit India woont daar sinds een paar maanden. "Leuk dat dit er nu is. Het lijkt me leuk om met de echte Tilburgers te gaan praten over het lokale nieuws."



De opening is donderdagavond om half zes.