'Voordat er echt iets gebeurt aan de A67 ben je tientallen doden verder'

EINDHOVEN - Vier uur deed hij er woensdag over om van Venlo over de A67 in Eindhoven op zijn werk te komen. “Een afstand van 63 kilometer”, vertelt Joep Schouren, een van de mannen achter het Twitter-account A67 Bingo. Een account dat hij en een aantal vrienden eind 2014 startten omdat ze vonden dat de ‘ongelukkenweg’ nodig moest worden aangepakt. En deze week wordt volgens Schouren weer pijnlijk duidelijk dat er eigenlijk niks is veranderd.

Drie dagen op rij was de snelweg zelfs dicht na ongelukken, waaronder een dodelijk ongeval op woensdag. En ook donderdagochtend was het raak. En je raadt het al. Opnieuw stond Schouren, die dagelijks op de A67 zit, in de file. “Ik denk niet dat ik het nog in mijn werkzame leven ga meemaken dat er echt iets verandert”, zegt de 56-jarige Limburger met een zucht.

Hij en zijn vrienden hebben het eigenlijk opgegeven om elk ongeluk op de A67 te melden op hun Twitter-account. “Het is simpelweg niet bij te houden. De prijzen voor de bingo zijn bovendien niet aan te slepen”, zegt hij. Om er snel aan toe te voegen dat het natuurlijk alles behalve grappig is hoeveel ongelukken er op de bewuste weg gebeuren.

'Eerder maatregelen'

Schouren, die inmiddels ook meepraat in een soort forum van gebruikers van de A67, verwacht zeker dat er in het najaar besloten wordt dat er iets moet gebeuren aan de weg. “Daar kan ook de politiek niet omheen”, zegt hij. Maar wat hem betreft had er veel eerder iets moeten gebeuren. “De ongelukken gebeuren steeds op dezelfde plekken. Daar had je dus al lang maatregelen kunnen nemen. Denk voorbeeld aan een inhaalverbod voor vrachtwagens.”

Over de termijn waarop er echt iets verandert, is Schouren dus niet optimistisch. “Wordt er immers besloten dat de weg tussen Venlo en Eindhoven verbreed moet worden, dan ben je zomaar tien jaar verder voor het zover is. Dat betekent dus nog jaren aansluiten in de file”, vreest hij. “En in de tussentijd ben je tientallen doden verder…”