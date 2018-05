Verdachte van moord op Jan van Mosselveld voorlopig op vrije voeten

BLADEL - De Belg die ervan wordt verdacht Jan van Mosselveld om het leven te hebben gebracht, mag zijn proces in vrijheid afwachten. Van Mosselveld werd in 2001 in zijn huis doodgeschoten. Justitie verdenkt Avni K. vooral omdat in 2015 DNA-bewijs werd gevonden dat zou bewijzen dat K. betrokken was bij de moord.

Avni K. zat al die tijd vast in een Belgische gevangenis. Hij zat daar een oude straf uit. Toen hij daar werd vrijgelaten, pakte justitie hem meteen op als verdachte in de Bladelse moordzaak. Yannick Quint, de advocaat van Avni K., vertelt: "Mijn cliënt dacht de behandeling van zijn zaak in vrijheid te kunnen afwachten. Hij had niet verwacht dat hij vast zou komen te zitten."

Na veertien dagen hechtenis moest de raadkamer van de rechtbank beslissen of Avni K. nóg eens maximaal 90 dagen zou mogen vastzitten. De raadkamer vond dat goed, maar schorste het besluit meteen. Hierdoor komt Avni K. voorlopig vrij. Door het besluit kan Avni K. heel makkelijk worden vastgezet als hij iets fout doet. Dan wordt de schorsing opgeheven en zit hij weer vast.

Volgens Quint is zijn cliënt opgelucht. "Anvi heeft geen gezin of baan. Hij is naar zijn ouders in België gegaan om bij te komen." Ook de andere verdachten in de moordzaak hoeven niet in de gevangenis te wachten totdat de rechtszaak begint. Dat proces begint op 24 augustus.

Cold case

Jan van Mosselveld werd op 22 augustus 2001 in zijn huis aan de Antoon Coolenlaan in Bladel door meerdere schoten om het leven gebracht. Avni K. werd in 2015 als verdachte in deze zaak aangehouden in de gevangenis van Hasselt.

Hij was in beeld gekomen door een DNA-match. Die match leidde tot heropening van het onderzoek. Ook twee andere Belgen meldden zich met een advocaat bij het politiebureau in Eindhoven. Ze gaven aan betrokken te zijn bij de zaak.