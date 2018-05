Wie wordt de nieuwe Tom Dumoulin? Wielrenners van de toekomst rijden in Veldhoven

VELDHOVEN - Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, Niki Terpstra, Lars Boom en Tom Dumoulin. Allemaal stonden ze ooit aan de start in de Omloop der Kempen in Veldhoven . Zondag viert de omloop feest. De wielerwedstrijd wordt voor de zeventigste keer gehouden. Welke renner van de toekomst gaat deze keer winnen?

Henry van den Biggelaar uit Veldhoven organiseert al 35 jaar mee, maar begon ooit als renner. "Dat was geen geweldig succes." Henry was net twee maanden penningmeester voor de 35ste editie van de omloop in 1983. "Op het laatste moment kregen we een verzoek om ook een tijdrit te organiseren voor het Nederlands merkenkampioenschap. Dat was meteen spektakel. Die won Jean-Paul van Poppel."

De Omloop der Kempen is de vierde wedstrijd in de topcompetitie en is de één na oudste klassieker in Nederland. "Er zijn talenten die met 19 of 20 jaar deze koers al winnen", vertelt Henry. "We willen juist een kweekvijver zijn, het Nederlandse talent staat hier aan de start. We vinden het geweldig om het telkens weer over de namen van vroeger te hebben. Dat we kunnen zeggen, die heeft al eens bij ons gereden."

Kasseien

Voor het eerst mogen de toerrijders op zondag fietsen voor een groot deel over het wedstrijdparcours fietsen. "Het kan zomaar zijn dat je op de kasseienstroken tussen Hulsel en Bladel het volle peloton over de kasseien voorbij komt, terwijl jij als toerfietser vanaf het fietspad ernaast de renners voorbij ziet komen", zegt Henry. "Het wordt zondag mooi weer. Dus niemand heeft een excuus om niet mee te gaan fietsen."