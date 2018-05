Beveiligers Rabobank twee maanden langer vast, justitie heeft meer camerabeelden van kluisjesroof

BREDA - De twee beveiligers die vastzitten voor betrokkenheid bij de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch, blijven twee maanden langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Breda bepaald. De mannen zouden de bankrovers hebben binnengelaten.

Agron K. (45) uit Roosendaal en Johan van W. (43) uit Etten-Leur werden op maandag 30 april door een arrestatieteam van hun bed gelicht. Politie en justitie denken dat de twee medewerkers van het Bredase beveiligingsbedrijf EBN de dieven het bankfiliaal hebben binnengesmokkeld. De twee ontkennen er iets mee te maken te hebben. De kluisjesrovers zelf zijn nog altijd voortvluchtig.

Hoofddaders

Het Openbaar Ministerie in Breda vroeg met succes om verlenging van het voorarrest, zo werd donderdag bekend. "We zoeken nog naar de twee hoofddaders en hebben de tijd hard nodig om verder te puzzelen" , aldus persofficier Linda van den Oever.



Het OM hoopt, nu de verdachten langer in de cel blijven, meer informatie van het duo los te krijgen. "We willen ze ook kunnen confronteren met informatie die binnenkomt, zodat we nieuwe aanknopingspunten krijgen."

Honderden kluisjes leeggeroofd

Op beveiligingsbeelden die deze week in Opsporing Verzocht werden getoond, is te zien hoe de dieven in het eerste weekend van maart zich lieten insluiten. Honderden kluisjes in de kelder van de bank werden leeggeroofd.



Amper 24 uur later liepen ze op hun gemak met zakken vol geld het pand weer uit. De diefstal werd pas na het weekend opgemerkt. De kluisjesrovers hebben naar schatting voor miljoenen euro's aan geld, goud en sieraden buitgemaakt. De politie vermoedde al snel dat er hulp van binnenuit moet zijn geweest.

Meer camerabeelden

Hoewel de beelden die in Opsporing Verzocht zijn uitgezonden niet al te duidelijk zijn, beschikt justitie over meer camerabeelden van de Rabobank. Of er beelden zijn waar de daders beter op staan, wil de persofficier niet zeggen. "Als het nodig is voor het onderzoek, dan kunnen wij deze camerabeelden ook openbaar maken."







De politie kreeg deze week twintig nieuwe tips binnen. Van den Oever benadrukt dat het onderzoek niet vast zit. Justitie heeft tot nu toe vier verdachten in beeld. De twee beveiligers en de twee kluisjesrovers. "Onderzoek moet uitwijzen of er nog meer personen bij betrokken zijn", zegt de persofficier.

