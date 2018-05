De een geniet in een strandtent, Susan laat zich er twaalf uur opsluiten

Twaalf uur lang opgesloten zitten in een hokje van gaas. (Dit is niet Susan van Geenen) Foto: ANP

OOSTERHOUT - Meisjes van amper acht jaar oud die gedwongen in de prostitutie werken. Het gebeurt. Om zoveel mogelijk meisjes vrij te krijgen, laten verschillende mensen zich twaalf uur lang, in een cel van twee vierkante meter, opsluiten. De Oosterhoutse Susan van Geenen gaat vrijdagmorgen om elf uur 's ochtends een hok in en komt er pas om elf 's avonds weer uit.

"Het zijn twee hokken van één bij twee meter en dan afgewerkt met kippengaas. Dat is het wel", vertelt Susan. Terwijl Susan in haar 'cel' zit te wachten, kunnen andere mensen haar gewoon zien. Haar cel bevindt zich namelijk in een populaire strandtent in Zandvoort. Het publiek is er ook vrijdag gewoon welkom. "Iedereen kan er lekker zitten eten."

Voor Susan geen lekkere lunch of uitgebreid diner. Om de omstandigheden zoveel mogelijk na te bootsen zal ze maar een beetje eten krijgen. "Ik krijg heel de dag wat water en kommetje rijst."



'Heftig onderwerp'

Met de actie hoopt Susan en de organisatie mensen bewust te maken van de afschuwelijke en mensonterende omstandigheden waarin de meisjes in India moeten leven. "Ik heb zelf een dochter van acht en een zoon van tien en ik weet gewoon niet hoe ik hen dit moet uitleggen. Ze weten dat het gaat om kindermishandeling, maar niet om prostitutie. Het is echt een heel heftig onderwerp."

Een week geleden besloot Susan pas om mee te doen aan de actie. "Christina Morena, een vriendin van me, doet heel goed werk voor de stichting She Matters. Ik heb altijd gezegd 'als ik iets voor je kan doen, doe ik het'. Nu bleek dat er één hok leeg was en werd ik gevraagd." Susan twijfelde geen seconde en ging gelijk aan de slag.

Bevrijden

Want het is niet alleen maar opsluiten. Er moest ook geld ingezameld worden. Het streefbedrag: 2500 euro. Voor dit bedrag kan er één meisje worden bevrijd. "Ik zit nu op 2700 euro. En dat zonder social media."