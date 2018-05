Twee jongens (13 en 14) opgepakt voor ernstige mishandeling die op Dumpert werd gezet

TILBURG - Twee jongens van dertien en veertien jaar zijn woensdag en donderdag aangehouden voor de ernstige mishandeling van een 14-jarige jongen op het Nassauplein in Tilburg. De jongen werd op 21 april door meerdere jongens geschopt en geslagen. Zelfs toen hij op de grond lag, kreeg het slachtoffer nog trappen tegen zijn hoofd.

De vechtpartij werd door omstanders gefilmd en op internet geplaatst. Nadat het filmpje bekend werd onder het grote publiek, meldde een 15-jarige jongen zich met zijn moeder op het politiebureau. Ook hij is verdachte in deze zaak.

Voetballen

Over aanleiding van de vechtpartij is niet zoveel bekend. De jongen was mogelijk aan het voetballen met vrienden toen het groepje terrorjongeren met hem begon te knokken. De jongen hield aan de laffe vechtpartij gescheurde trommelvliezen over.

Een woordvoerder van de politie zei eerder tegen Omroep Brabant het 'bizar te vinden dat er zoveel grof geweld werd gebruikt door de jonge daders'. De politie gaf aan te weten in welke richting ze de daders moesten zoeken. Meer aanhoudingen zijn nog steeds niet uitgesloten.

