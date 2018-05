Mini Efteling en Horror Hotel zo goed als gered door nieuwe opslag

NIEUWKUIJK - De Mini Efteling en het Horror Hotel in Nieuwkuijk zijn zo goed als gered. Vorige week luidden de vrijwilligers van het minipretpark de noodklok omdat hun opslagruimte tegen de grond moest. Inmiddels liggen de decorstukken op drie plaatsen in de buurt opgeslagen.

"Er hebben heel veel mensen gereageerd op de oproep", reageert vrijwilliger Edwin van Veldhoven opgetogen. Veel van die hulp was echter niet bruikbaar. "Dan was het of te ver weg of ging het om een bovenverdieping."

LEES OOK: Dakloosheid dreigt voor de Mini Efteling

De spullen liggen nu verspreid over Drunen en Kaatsheuvel. "In Kaatsheuvel liggen de kleinere spullen opgeslagen bij iemand op zolder." In Drunen werden een deel van een stal en een garagebox beschikbaar gesteld.

Sponsor gezocht

Maar de Mini Efteling en het Horror Hotel zijn daarmee nog niet helemaal gered. "Een van de locaties in Drunen kost vijfhonderd euro per jaar. Dat is voor de Mini Efteling echt veel geld. We zoeken nog iemand die dat bedrag wil sponsoren", vertelt Edwin.