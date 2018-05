Zwaar vuurwerk gedumpt in bos Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Chemisch drugsafval, hennepafval, maar ook andere troep zoals matrassen, stoelen en tafels worden regelmatig achtergelaten in de natuur. Maar het kan nóg gekker. Boswachter Erik de Jonge vond zware explosieven in een bosgebied tussen Bergen op Zoom en Wouw. Het vuurwerk is volgens de boswachter waarschijnlijk gedumpt in het bos omdat het erg gevaarlijk is om de explosieven thuis te bewaren.

Dumpingen zijn aan de orde van de dag. Volgens de Nederlandse politiebond, afdeling Zeeland-West-Brabant, is het dweilen met de kraan open. Op Twitter schrijven ze: "Incidenteel zijn er handhavingsacties, maar de enige gewapende BOA staat er ook vaak alleen voor."

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie moest eraan te pas komen om het zware vuurwerk op te ruimen. Het werd diep in het bos tot ontploffing gebracht. Veel verbeeldingskracht is niet nodig om te bedenken hoe gevaarlijk deze explosieve kunnen zijn voor wandelaars en andere voorbijgangers.



Een paar dagen geleden werd in Bergen op Zoom nog dampend drugsafval gevonden. Op een verlaten pad op de Holleweg lieten criminelen lekkende vaten achter met daarin zwaar chemisch afval. Boswachter sprak op Twitter xtc-slikkende festivalgangers daarop aan. Hij vindt dat ze deels verantwoordelijkheid zijn voor de dumpingen.



Oplossing

Volgens de Nederlandse Politie Bond moet er meer toezicht komen. "In de avond en nacht is er geen toezicht of is de bewapende BOA alleen omdat de andere BOA's geen bewapening hebben. Terwijl juist dit de periode is om de daders op heterdaad te kunnen pakken. Wij roepen provincie, gemeenten, natuurorganisaties en de politie op om actie te ondernemen."

Erik de Jonge is ongewapend maar kan altijd rekenen op de hulp van de politie. Hij is het eens met de bond. "In mijn regio is nog maar één BOA bewapend. Dat is dus een heel terecht punt."